Maltempo Sicilia: forti grandinate fra Siracusa e Ragusa, le immagini

Forte maltempo in Sicilia in queste ore. Dalle prime ore del mattino un vasto sistema temporalesco, con frequenti fulminazioni e intense precipitazioni, sta interessando l'area orientale della Sicilia.

Particolarmente colpita l'area sud-orientale dell'isola, quindi le province di Ragusa e Siracusa. Qui si segnalano anche delle grandinate, come possiamo vedere da queste immagini diffuse su Facebook. Non sono però mancati i disagi per gli automobilisti, con rallentamenti al traffico.

Grandine su Siracusa

Grandine nel ragusano con ingenti accumuli al suolo e disagi per la viabilità