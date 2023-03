MALTEMPO: ROVESCI e TEMPORALI in arrivo su alcune regioni

Si sta addossando in queste ore all'arco alpino occidentale una veloce perturbazione che tra oggi e domani interesserà parte delle nostre regioni con rovesci, temporali e tanto vento. Purtroppo, il settore di nord-ovest vedrà fenomeni scarsi o assenti, mentre sul nord-est e parte del centro-sud sono previsti discreti rovesci, seguiti anche da un calo delle temperature.

Iniziamo con la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia fino alle ore 8 di domani mattina:

Tra questo pomeriggio e la serata rovesci o temporali possibili su basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria centro-orientale e nord-est in genere. Saranno possibili inoltre colpi di vento e locali grandinate. Sul resto del nord nubi sparse, ma tempo asciutto. In serata i fenomeni si estenderanno anche alle aree interne del centro ed occasionalmente all'alto-medio Tirreno. Qualche piovasco è atteso anche sulla Sardegna, sul resto d'Italia tempo asciutto e largamente soleggiato.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di lunedi 27 marzo:

Al nord-est ultimi rovesci, ma in via di attenuazione. Precipitazioni nelle aree interne del centro-sud, medio Adriatico, Cilento e Calabria. Qualche piovasco anche nelle zone interne della Sardegna. Clima ventoso, ma mite con mari in cattive condizioni. Quota neve in calo fino a 1000 metri in Appennino nella notte su martedi 28 a seguito del calo delle temperature. Sul resto d'Italia tempo asciutto.

