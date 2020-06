MALTEMPO: quanta pioggia può cadere da una nube temporalesca?

I cumulonembi sono le nubi più grandi, appaiono alla nostra vista come enormi ammassi nuvolosi che talvolta occupano buona parte del cielo; sono oltretutto le uniche strutture nuvolose in grado di provocare temporali, ossia forti scrosci di pioggia accompagnati da frequenti scariche elettriche.

In alcune situazioni le piogge provocate da un cumulonembo possono divenire estremamente violente, con il rischio di allagamenti improvvisi solo dopo 5 minuti di diluvio; può quindi essere interessante riuscire a valutare quanta pioggia può effettivamente cadere da una nube temporalesca.

In generale, durante un temporale "medio" si registrano intensità di pioggia fra i 20 ed i 40 mm ogni ora; questo significa che se il cumulonembo insistesse sulle stesse zone per un'ora, al suolo si accumulerebbero fra i 25 ed i 40 litri per ogni metro quadrato.

Teniamo conto che una singola nube temporalesca occupa superfici non più ampie di 10-20 km quadrati; a conti fatti un cumulonembo è in grado di scaricare al suolo quasi un miliardo di litri d'acqua ogni ora, ecco perché in caso di temporali particolarmente insistenti si hanno allagamenti quasi immediati.

Ogni manifestazione temporalesca fa storia a se; sulla sua intensità o insistenza giocano innumerevoli fattori; per fare un esempio estremo, nel caso dell'alluvione del giugno 1996 sulle Alpi Apuane, provocato da un intenso temporale autorigenerante, caddero fino a 480 mm in 24 ore su una fascia di territorio lunga 5-10 km e non più larga di 2 km.

Provando a fare un calcolo impostato come all'inizio dell'articolo si può capire come sulla zona siano caduti addirittura quasi 100 miliardi di litri d'acqua! Se pensiamo che la pioggia che arriva al suolo è solitamente pari a circa il 20% di quella che compone la nube stessa, possiamo avere un'idea dell'immane quantità di acqua di cui è costituito un cumulonembo.