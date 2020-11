MALTEMPO: quanta PIOGGIA cadrà in Italia fino a mercoledi 11 novembre?

Pioggia a fasi alterne sulla nostra Penisola nei prossimi sette giorni.

In particolare, tra giovedi 5 e sabato 7 novembre l'alta pressione tenderà temporaneamente a rimontare sull'Italia negando ulteriori piogge. Anche il quadro termico si manterrà gradevole quasi ovunque.

Domenica 8 novembre una debole perturbazione porterà qualche pioggia al nord, mentre tra lunedi 9 e mercoledi 11 novembre si scaverà una depressione sull'Italia con piogge segnatamente sulle regioni centrali.

Ecco la somma delle precipitazioni attese in Italia fino a mercoledi 11 novembre secondo il modello americano. Tenete presente che le stime in millimetri sono puramente indicative e non devono essere prese come oro colato.

Al nord avremo piogge nel complesso scarse e concentrate segnatamente sulle Alpi e la Liguria (pochi millimetri).

Il carico maggiore di pioggia è atteso sulle regioni centrali tirreniche, fino a 40mm nel Lazio. Piogge anche al sud e in Sicilia (10-20mm), mentre potrebbe restare ancora a secco la Sardegna.

