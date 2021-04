MALTEMPO: quali zone d'Italia riceveranno più PIOGGIA nei prossimi 10 giorni?

Le correnti fredde di matrice orientale e gli eventuali contrasti con aria molto più mite in risalita dal nord Africa saranno la caratteristica del tempo in Italia praticamente fino al termine di aprile.

Il Mediterraneo resterà sede di blande depressioni che scaricheranno i loro contenuti soprattutto sulla Sardegna e al centro-sud. Mancando ingerenze dall'Atlantico, non sono nelle attese piogge particolarmente abbondanti sul nostro Paese.

Ecco la mappa che mostra la stima dei millimetri di pioggia previsti in Italia da oggi fino a domenica 25 aprile. Vi ricordiamo che il millimetraggio è puramente indicativo e non deve essere preso come oro colato:

La zona che vedrà più pioggia sarà la Sardegna meridionale, con 50mm (addirittura 80 sul Canale sottostante). 45mm cadranno tra la Sicilia orientale e il sud della Calabria. Tra i 30 e i 35mm sulla fascia prealpina e nelle aree interne della Campania, 30-32mm tra il Lazio e l'Abruzzo.

Altrove si prevedono piogge più scarse e comprese in media tra i 15 e i 25mm. Le aree dove non potrebbe piovere affatto saranno le coste della Toscana, il Mar Ligure e parte della fascia costiera della Liguria.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località