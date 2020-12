MALTEMPO: quali saranno le regioni che riceveranno più PIOGGIA fino a domenica?

Blande correnti atlantiche interesseranno la nostra Penisola fino al giorno di Natale. Tra sabato e domenica arriverà anche una scalcinata perturbazione che verrà fiaccata dall'alta pressione nel suo moto verso levante.

Di conseguenza non tutte le regioni verranno interessate dalle piogge indotte da un richiamo umido che il fronte attiverà prima di disintegrasi completamente contro il muro dell'alta pressione.

Ma dove cadranno queste piogge? Osserviamo la sommatoria delle precipitazioni in una mappa estrapolata dal modello americano fino alla mezzanotte su lunedi 21 dicembre (quindi per le prossime 36-48 ore). Ricordiamo che i millimetri sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato.

La regione che riceverà i maggiori accumuli di pioggia sarà la Liguria centro-orientale con 50mm stimati. Parte delle precipitazioni travaseranno anche sulla pianura lombarda, ma con accumuli non superiori a 10-15mm

Pioverà anche sull'arcipelago toscano e le coste della Sardegna, anche se in modo non abbondante. Piogge più intense invece in Sicilia, con punte di 30mm tra il Catanese e il Siracusano. Un po' di pioggia anche sulla Calabria Ionica, ma non abbondante, attorno a 10mm.

Su tutte le altre regioni le piogge saranno insignificanti o nulle dove vedete il colore bianco nella mappa.

