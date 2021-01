MALTEMPO: quali regioni italiane riceveranno più PIOGGIA nei prossimi 7 giorni?

Dopo la pausa più fredda e asciutta che ci ha accompagnato nelle ultime 36-48 ore, si riaprirà il corridoio delle correnti nord-occidentali dirette dal nord Atlantico verso il Mediterraneo.

Si tratterà di aria nel complesso poco fredda, ma che piloterà due veloci perturbazioni. La prima agirà nel prossimo week-end, mentre la seconda, più debole, potrebbe dispensare piogge sull'Italia nella giornata di lunedi 1 febbraio.

Le arae che riceveranno più pioggia saranno ovviamente quelle sopravvento al flusso nord-occidentale. Vi presentiamo quindi una stima dei millimetri di pioggia che potrebbero cadere in Italia da oggi fino a mercoledi 3 febbraio. Ribadiamo di non prendere come oro colato le stime millimetriche in quanto di tratta di valori puramente indicativi:

Una situazione di marcato stau da nord-ovest si verificherà sui settori alpini di confine nord-occidentali. Sono attesi due metri di neve in quota e 200-250mm di pioggia nei fondovalle tranasalpini.

Per ciò che concerne piu specificatamente l'Italia, 50mm sono attesi tra la Campania e la Calabria Tirrenica, 40mm nelle aree interne poste tra Lazio e Abruzzo, 30-35mm sulla Toscana e l'Appennino settentrionale, 25mm sulle Isole.

Le regioni settentrionali con questo tipo di correnti resteranno riparate dalle Alpi con clima secco sull'estremo nord-ovest. 5-10mm sulla pianura padana centro-orientale potrebbero invece cadere.

