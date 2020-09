MALTEMPO: quale sarà il momento più PERTURBATO della settimana?

Una importante circolazione di bassa pressione conquisterà il territorio europeo nel corso della prossima settimana. Si tratta di una situazione depressionaria che annuncia l'ingresso ufficiale dell'autunno sulle nostre regioni, questa volta in una maniera turbolenta e burrascosa, con una situazione di maltempo sia per la pioggia che per il vento. Le avvisaglie di questo cambiamento si fanno sentire già adesso, con il lento avvicinamento di una circolazione di bassa pressione dell'ovest Europa, verso il Mediterraneo centrale. A risentirne per prime sono le regioni dell'Italia settentrionale, dove si sta verificando un aumento della nuvolosità e qualche pioggia. Questa circolazione ormai invecchiata, apre la strada all'ingresso di una perturbazione più organizzata attesa entro la prossima settimana, con un evento consistente di maltempo tra giovedì e venerdì.

L'evoluzione attesa la prossima settimana porterà infatti una perturbazione ben più intensa organizzarsi sull'Europa occidentale. Soprattutto nella giornata di giovedì 24 settembre, le precipitazioni sarebbero particolarmente abbondanti al nord-est, sulla fascia alpina e prealpina orientale, sui versanti medio ed alto tirrenico. Farebbe seguito nel weekend anche una riduzione sensibile della temperatura ed una mareggiata causata da quella che si preannuncia una burrasca di vento di Libeccio e Maestrale. A questo punto l'estate potrà dirsi ufficialmente conclusa.



L'analisi sinottica del modello europeo riferita alle prime ore di mercoledì 23 settembre, mostrano lo sviluppo di un'ampia circolazione depressionaria sull'ovest Europa, in questa fase il tempo risulterebbe già instabile sulle regioni del medio ed alto Tirreno, con rovesci di pioggia sparsi e qualche temporale occasionale: