Maltempo: probabile sferzata temporalesca nel week-end, ecco le zone interessate

Aumentano sempre più le probabilità di un fine settimana turbolento per le regioni settentrionali, a causa di alcune infiltrazioni d'aria fresca provenienti da ovest che entreranno in contrasto con aria molto calda proveniente dal nord Africa.

Il rinforzo dell'anticiclone, infatti, favorirà l'arrivo di correnti più calde meridionali capaci di far aumentare le temperature quasi ovunque fino a 30-32°C. Il caldo conquisterà anche la pianura Padana tra venerdì e sabato e sarà proprio questo "cuscinetto" di aria calda bloccata nei bassi strati a favorire lo sviluppo di acquazzoni e temporali, nel momento in cui le infiltrazioni fresche in alta quota diverranno via via più presenti.

I primi segni di questo peggioramento si manifesteranno venerdì sera sull'arco alpino e poi sabato anche sulla Pianura Padana, principalmente nelle zone a nord del fiume Po: i contrasti termici saranno piuttosto accesi e ciò permetterà l'innesco di temporali anche intensi su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e in serata su Emilia Romagna. Non escludiamo grandinate anche di grosse dimensioni e forti colpi di vento in pianura Padana, specie tra Lombardia e Veneto.

La giornata di domenica sarà molto simile alla precedente, con la differenza che i temporali potranno colpire anche gran parte delle regioni centrali, specie nelle zone interne di Toscana, Marche, Umbria. Le temperature non subiranno grosse variazioni: continuerà a far caldo stante la presenza di un vasto e debole campo di alta pressione nel Mediterraneo, specie al centro e al sud. Al nord dopo i temporali le temperature diminuiranno di qualche grado.