MALTEMPO: primi TEMPORALI al NORD nel fine settimana?

Dopo il transito della perturbazione che tra mercoledi 20 e giovedi 21 aprile dispenserà una discreta dose di pioggia su diverse regioni italiane (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-mercoledi-20-e-giovedi-21-aprile-piogge-e-rovesci-su-gran-parte-d-italia-/93641/) nel fine settimana un nuovo fronte perturbato potrebbe interessare il settentrione. Lo vediamo raffigurato nella mappa sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile:

L'intervento più diretto dell'aria fredda sulle regioni settentrionali potrebbe innescare i primi fenomeni di instabilità, specie in prossimità dei rilievi. Ecco infatti la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 23 aprile:

Probabili i primi temporali tra l'alto Piemonte, la Val d'Aosta e l'alta Lombardia. Rovesci in Liguria e piogge intermittenti sul restante nord, specie in prossimità dei rilievi. Sul resto d'Italia tempo nel complesso asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 24 aprile:

Ancora rischio di temporali sulla fascia prealpina e le alte pianure del nord. Rovesci in Liguria e piovaschi in Toscana e tra la Corsica e il nord della Sardegna, per il resto tempo asciutto. Clima un po' fresco al nord, mite al centro e al sud.

