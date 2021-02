MALTEMPO: primi di marzo con il BOTTO, piÃ¹ freddo e precipitazioni

Il maltempo potrebbe tornare ad impegnare la Penisola durante i primi giorni del mese di marzo. Già nel fine settimana 27-28 febbraio l'anticiclone dovrebbe gradualmente traslare verso ovest, concedendo l'ingresso di aria più umida, fresca ed instabile a ridosso del settentrione. Nei giorni successivi abbiamo affidato alle mappe probabilità il compito di illustrarci quanto potrebbe accadere.

Con la scala di colori riferita alla distribuzione pressoria sull'Europa che vedete qui sotto, andiamo ad evidenziare in verde le probabilità (del 40%) che l'alta pressione trasli verso ovest nei primi giorni di marzo. Sono piuttosto alte considerata la distanza temporale, ma soprattutto fanno intendere che l'Italia possa diventare preda di affondi instabili:

La media degli scenari infatti per i primi giorni di marzo ci mostra la formazione di un'ansa depressionaria a ridosso del nostro settentrione, il ritiro dell'alta pressione verso ovest e l'inserimento di aria nettamente più fresca ed instabile:

Quanto agli scenari instabili più probabili si respira ancora un'aria di grande confusione; ci sono diversi scenari che puntano su situazioni francamente estreme ed altri che semplicemente ci dicono: tornerà un po' di pioggia e farà un po' più freddo, niente di che, ci sono invece quelli che puntano su eventi ben più rilevanti, come questi:

Naturalmente sembrano convincere maggiormente situazioni di maltempo molto più blande ma comunque sufficienti a riportare il tempo in carreggiata, come evidenziato sopra dalla media degli scenari.

E termicamente? E' possibile che le temperature tornino a scendere sotto lo zero anche sotto i 1500m? Si, da quanto si evince per questa carta relativa proprio alla percentuale che questa accada, è prevista per mercoledi 3 marzo a 1500m: il nord-est resta l'angolo dove il freddo potrebbe tornare più facilmente:

E la neve? C'è possibilità che torni a cadere in pianura entro il 4-5 marzo? Il modello americano non la esclude affatto sui monti, risulta invece nettamente più bassa la possibilità che si faccia viva in pianura, anche se non esclude che questo possa accadere, ma essenzialmente al nord, come si vede qui sotto:

IN SINTESI:

-cambiamento del tempo piuttosto probabile con l'esordio di marzo (60%)

-maltempo severo (possibile al 30%)

-maltempo moderato (possibile al 55%)

-altre opzioni legate all'instabilità (possibili al 15%)

-ritorno di freddo moderato (possibile tra il 35-55% a seconda delle zone)

-arrivo di freddo intenso per il periodo (probabilità inferiori al 15%)

-arrivo di neve (possibile mediamente su Alpi ed Appennini, scarsamente probabile in pianura ma non esclusa).