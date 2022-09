MALTEMPO: PIOGGE e TEMPORALI ruggiranno su alcune regioni tra giovedì e venerdì!

Tra giovedi 29 e venerdi 30 settembre una nuova perturbazione attraverserà l'Italia. Le condizioni del tempo tenderanno a peggiorare soprattutto lungo le regioni tirreniche e su parte delle regioni settentrionali. Sono attesi fenomeni anche intensi, anche se non della portata di quelli che hanno interessato il centro-sud negli ultimi giorni.

Iniziamo con giovedi 29 settembre: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola nell'arco della giornata in parola:

Sul nord-ovest, inizialmente il tempo sarà discreto a parte qualche rovescio sulle Alpi. In serata arriveranno invece rovesci e qualche temporale su est Piemonte, Lombardia e Liguria centro-orientale, altrove assenza di fenomeni. Sul nord-est tempo asciutto su Emilia Romagna e basso Veneto, piogge e rovesci sparsi altrove e per gran parte della giornata.

Al centro piogge e rovesci su Sardegna occidentale, Tirreno e zone interne. Temporali saranno possibili sul Lazio, asciutto lungo il versante adriatico per ombra pluviometrica indotta dall'Appennino. Tempo asciutto anche sulla Sardegna orientale.

Al sud temporali sulla Campania e rovesci tra Calabria Tirrenica e nord Sicilia, altrove nubi sparse senza fenomeni.

Attenzione ai venti forti di Libeccio sui mari di ponente che saranno in condizioni non ottimali. Temperature in calo specie in corrispondenza dei rovesci.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 30 settembre:

Piogge e rovesci su tutto il nord Italia, ad eccezione forse dell'Emilia Romagna e il Ponente Ligure. Rovesci e temporali anche lungo il Tirreno e sull'Umbria fino alla Campania. Rovesci anche sull'ovest Sardegna e la Sicilia occidentale. Asciutto sul restante meridione e medio-basso Adriatico. Ulteriore calo termico sotto le precipitazioni.

