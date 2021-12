Maltempo per tutta la settimana e nel WEEK-END rischio NUBIFRAGI

La tregua dal maltempo sta per terminare: almeno altre due perturbazioni atlantiche attraverseranno l'Italia nel prosieguo di settimana a cominciare proprio da mercoledì, giorno dell'Immacolata.

La perturbazione in arrivo, ben visibile dal satellite (in prossima immagine) con l'inconfondibile vortice extra-tropicale colmo di aria fredda artica, apporterà le prime nevicate a quote bassissime e anche in pianura al nord Italia (ve ne abbiamo ampiamente parlato in questo articolo).

Sarà una bianca Immacolata per il nordovest in pianura e sul nordest in collina.

Al centro e al sud si manifesteranno gli effetti della risalita di aria umida e più tiepida dai quadranti meridionali, con effetti tutt'altro che scontati. Le piogge saranno via via più presenti su tutto il lato tirrenico nella giornata di mercoledì, mentre giovedì coinvolgeranno quasi tutto il centro ed il sud con fenomeni localmente intensi su Calabria, Campania, Salento.

Ma il maltempo non termina qui: tra venerdì sera e domenica si concretizzerà un nuovo forte guasto ad opera dell'ennesima perturbazione nord atlantica ancor più intensa della precedente. L'aria fredda scaverà una depressione molto intensa sul centro Italia, la quale sarà la causa di piogge diffuse e temporali a tratti molto intensi sulle regioni meridionali. In particolare tra venerdì sera e sabato sera potrebbero verificarsi temporali e piogge a carattere di nubifragio su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Salento.

Nelle suddette aree potrebbero precipitare, entro il termine della settimana, fino a 100-150 mm di pioggia. Non pochi, considerando la tanta pioggia che ormai da settimana sta bagnando le regioni meridionali e tirreniche. Piogge importanti (tra 50 e 100 mm) attese anche su Molise, Abruzzo, Lazio e Marche, come si evince dalla mappa precedente. Dunque sarà un nuovo week-end di allerte e attenzioni da prestare allo stato idrogeologico del territorio.

Di seguito la possibilità di piogge consistenti (oltre 10 mm) tra venerdì e sabato (in arancione possibilità molto alte):

La fine del maltempo potrebbe arrivare ad inizio prossima settimana, grazie ad una ripresa più netta e marcata dell'anticiclone delle Azzorre (leggi qui gli approfondimenti).