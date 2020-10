MALTEMPO: nuovo PEGGIORAMENTO tra domenica e lunedi al nord e sul Tirreno

L'autunno ingranerà la quarta e nei prossimi giorni ci mostrerà il suo campionario di pioggia, vento e mareggiate. Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra domenica 4 e lunedi 5 ottobre secondo il modello europeo:

Notate la vasta depressione con centro sulle Isole Britanniche che porterà l'autunno su gran parte del nostro Continente, Italia compresa. Le regioni maggiormente interessate dalle piogge saranno il nord e il centro, specie il lato tirrenico e le zone interne.

Il meridione e il medio-basso Adriatico si troveranno invece sottovento al flusso portante da sud-ovest e non avranno fenomeni di rilievo...anzi, sulle estreme regioni meridionali arriverà anche un po' di caldo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 4 ottobre secondo il modello europeo; la maggior parte delle piogge si riferisce al pomeriggio-sera della giornata festiva:

Le regioni settentrionali, versante tirrenico, zone interne e Sardegna verranno avvolte da rovesci o temporali anche forti. Sulle Alpi arriverà persino la neve sopra i 1800-2000 metri. Il versante adriatico e il meridione resteranno invece escluse dai fenomeni per i motivi sopra citati.

Nella giornata di lunedi 5 ottobre, le piogge riguarderanno soprattutto il versante tirrenico ed interno, dalla Riviera di Levante fino alla Campania:

Rovesci anche su Alpi, Prealpi, nord-est e Sardegna, per il resto tempo asciutto. Attenzione ai forti venti da ovest o sud-ovest che metteranno i mari in condizioni non buone.

