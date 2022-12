MALTEMPO: nuovo FORCING PERTURBATO tra giovedì e venerdì - molta PIOGGIA in arrivo!

Di seguito, la situazione sinottica al suolo prevista dal modello americano per le ore 19 di giovedi 15 dicembre:

Una complessa perturbazione sarà inserita in un'altrettanto complessa circolazione depressionaria nel Mediterraneo, animata da diversi minimi. Sull'Italia, la perturbazione sarà preceduta da correnti sciroccali che faranno aumentare le temperature al centro e al meridione.

Le regioni settentrionali resteranno invece al freddo e potrebbero vedere la neve specie al nord-ovest nella giornata di domani, ma trovate tutti i dettagli in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/focus-neve-alcune-citt-avranno-una-nuova-sorpresa-bianca/95728/

Per ciò che concerne le piogge, la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 15 dicembre:

Piogge e rovesci su tutto il centro-nord, ad eccezione della Sardegna meridionale e l'Abruzzo. Fenomeni anche intensi sulla Liguria e sul Lazio dove avremo cumulate piovose elevate. Quota neve sui 700-800 metri al nord-est, 1000 metri sulle Alpi centrali ed in pianura al nord-ovest. Le altre regioni saranno ancora in attesa e non avranno fenomeni.

Molto mite il clime al centro e al sud stante la presenza di venti di Scirocco; freddo invece al nord, specie al nord-ovest.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 16 dicembre:

Piogge e rovesci al centro e sul nord-est, rovesci anche sulla Campania e sulla Sardegna e parte della Liguria. Situazione in miglioramento al nord-ovest ed assenza di fenomeni sul restante meridione ed in Sicilia. Temperature in aumento al nord, in lieve calo al centro, stazionarie al sud.

