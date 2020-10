MALTEMPO: nuovo carico di PIOGGIA in arrivo al nord e sulla Toscana

Il volto piovoso e tempestoso dell'autunno. Le regioni settentrionali e parte del centro (segnatamente il Tirreno e le aree interne) resteranno sotto il tiro delle correnti instabili atlantiche per almeno 24-36 ore.

Dopo l'intensa perturbazione che ha interessato il centro-nord tra venerdi e sabato, ora è presente una fase di intervallo con belle schiarite e precipitazioni solo sporadiche. La tregua durerà poco in quanto da ovest già si approssima un nuovo corpo nuvoloso che inizierà a dare effetti sul nord-ovest a partire dal pomeriggio odierno, per poi estendersi a tutto il nord e al Tirreno tra la notte e la mattinata di lunedi 5 ottobre.

La perturbazione è ben visibile nella mappa sinottica prevista per la mezzanotte prossima dal modello americano:

Il centro motore del maltempo sarà collocato sulle Isole Britanniche, mentre una depressione secondaria si piazzerà all'altezza del Mar Ligure, ospitando il fronte suddetto.

Le previsioni per le prossime ore sono presto fatte. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 8 di domani mattina, lunedi 5 ottobre:

Rovesci o temporali anche forti sono attesi sulla Liguria centro-orientale, l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e il Triveneto. Rovesci tra la sera e la notte su lunedi 5 saranno possibili in Toscana, Umbria, Sardegna e Lazio con cumulate più importanti nelle aree interne.

Tempo asciutto invece sul versante adriatico e le regioni meridionali ad eccezione della Campania che avrà qualche rovescio nella mattinata di lunedi.

Un ventaglio di correnti occidentali o sud-occidentali metterà i bacini di ponente in condizioni non buone. Temperature in genere gradevoli, fresche solo sotto eventuali precipitazioni.

