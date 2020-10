MALTEMPO: nuova perturbazione lunedì 26 ottobre sull'Italia, ma i modelli LITIGANO...

Dopo le incertezze previsionali che avvolgono ancora il tempo del prossimo week-end sul nostro Paese (si leggano qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-fine-settimana-tempo-capriccioso-con-rischio-di-rovesci/87505/), un ulteriore grado di incertezza verrà aggiunto sul tempo di inizio settimana prossima in Italia.

I due modelli principali della rete, il modello americano ed europeo, litigano in merito al transito di una nuova perturbazione sul nostro Paese che dovrebbe avvenire nella giornata di lunedi 26 ottobre.

Secondo il modello americano, il passaggio perturbato sul nostro Paese sarà "tonico" e senza ostacoli pressori di nessun genere. Ecco la mappa sinottica estrapolata per le ore centrali della giornata in parola:

Si nota un'entrata frontale da ovest di tutto rispetto sul nostro Paese, che potrebbe determinare piogge anche intense al centro-nord e nevicate abbondanti sulle Alpi sopra i 1500 metri. Il medesimo corpo nuvoloso raggiungerà poi il meridione nella giornata seguente (martedi 27 ottobre) dando temporali specie sulle regioni estreme e sulla Sicilia.

Sembra tutto lineare e coerente...invece non è così. Le prospettive imbastite dal modello europeo per il medesimo giorno (lunedi 26 ottobre) mostrano una situazione diversa:

Il modello nostrano mostra la perturbazione già in affanno in fase di approccio alla nostra Penisola. Non appena il corpo nuvoloso toccherà le nostre regioni, tenderà a spezzarsi dando qualche fenomeno poco convinto sul nord-ovest e la Sardegna, lasciando il resto d'Italia a bocca asciutta.

Chi avrà ragione? E' abbastanza difficile dirlo adesso...anche perchè le sorti del tempo di inizio settimana prossima sono legate a ciò che succederà sul Bel Paese nel week-end. Non ci resta quindi che attendere le nuove uscite modellistiche per avere un quadro piu chiaro della situazione.

