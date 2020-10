Maltempo: nubifragi persistenti sul nord-ovest, allerta alluvioni nelle prossime ore

Come da previsioni il maltempo non molla la presa sulle regioni nord-occidentali. Tra Liguria e Piemonte la pioggia non è mai cessata dalle prime ore della giornata e ne conseguono accumuli pluviometrici decisamente estremi su vaste aree, in particolare su cuneese, genovese e alto Piemonte.

Nel cuneese sono precipitati oltre 400 mm di pioggia nella sola giornata odierna.

La situazione sta degenerando rapidamente e il livello dei fiumi è in continua ascesa per effetto delle piogge torrenziali in atto su tutto il nord-ovest. Gli accumuli di pioggia superano i 150/200 mm nel genovese, nel cuneese e nel verbano, con picchi localizzati superiori ai 400 mm come il caso di Limone Piemonte. Oltre alle forti piogge si fa sentire anche il forte vento di scirocco: sul crinale alpino si registrano raffiche fino a 100 km/h che stanno causando danni.

NUBIFRAGI ANCHE NELLA NOTTE | Il maltempo non mollerà la presa per almeno altre 7-9 ore. Il forte vento di scirocco che risale dal basso Mediterraneo va ad impattare sul nord-ovest dando vita a piogge forti e persistenti. Quest'azione proseguirà sino alle prime ore di domani mattina senza alcuna sosta.

Questo significa che gli accumuli di pioggia saliranno rapidamente nelle prossime ore su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e ovest Lombardia, creando numerosi problemi soprattutto sui rilievi e a ridosso dei fiumi. Ci aspettiamo almeno altri ulteriori 100 mm di pioggia sull'alto Piemonte e nel basso cuneese, i quali andranno a sommarsi a quelli caduti sino ad ora.

L'allerta per potenziali alluvioni è alta su tutti i bacini idrici del cuneese, del genovese e dell'alto Piemonte. Prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche.

Domani mattina le piogge tenderanno gradualmente ad indebolirsi sino ad esaurirsi totalmente nel pomeriggio.

Attenzione anche alle forti raffiche di vento che soffiano da molte ore sul gran parte del nord-ovest e che stanno sferzando anche la città di Milano accompagnate da rovesci di pioggia.