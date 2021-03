Maltempo: nevicate fino in collina, fiocchi a San Marino, l'aria fredda scende verso sud

Come previsto, acquazzoni e rovesci, spinti da aria fredda di matrice artica, stanno interessando le regioni nord-orientali e da pochi minuti anche Toscana settentrionale e Marche: la perturbazione è piuttosto rapida ma al tempo stesso anche turbolenta e non sta passando inosservata. Segnaliamo temporali e anche locali grandinate in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna, segno dei forti contasti termici tra l'aria mite presente al suolo e quella fredda in arrivo dal nord Europa.

Col calo vistoso delle temperature sta scendendo di quota anche la neve: i fiocchi bianchi hanno interessato le Alpi e le Prealpi fino ai 700 metri, mentre al momento nevica oltre 600 metri su Emilia Romagna, Marche e Toscana settentrionale. Fiocchi vengono segnalati fino a 550 metri tra San Marino, forlivese, bolognese e pesarese.

Ecco l'immagine radar delle 15:00:



Col passare dei minuti l'aria fredda sta scivolando verso sud-est ed a breve avvolgerà Marche meridionali, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Anche su queste regioni arriveranno acquazzoni, temporali, locali grandinate e neve oltre 600-700 metri.

Stasera il fronte freddo raggiungerà Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia con fenomenologia identica: raffiche intense di vento, rovesci, temporali, grandinate e neve in alta collina/bassa montagna.