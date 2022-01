MALTEMPO: nelle prossime ore diverse regioni si copriranno di NEVE, vediamo quali!

La perturbazione a carattere freddo che introduce l'irruzione di aria artica sull'Italia è ben visibile dalle immagini in movimento di questa mattina:

Il fronte freddo ha attraversato rapidamente le regioni settentrionali nel corso della notte. Ora si trova a ridosso delle regioni centrali. E' seguito da aria fredda che farà abbassare la quota neve su tutto il centro-sud nelle prossime ore, con i bianchi fiocchi che potrebbero anche sfiorare le pianure e qualche tratto di costa.

La prima mappa mostra la previsione per la giornata odierna, domenica 9 gennaio, in Italia:

Al nord neve sui rilievi alpini di confine e sulla Val d'Aosta fino a 300-400 metri. Ultime spruzzate di neve fino in pianura al nord-est al mattino, ma con tendenza a veloce miglioramento, per il resto tempo soleggiato.

Maltempo invece al centro (eccetto l'alta Toscana) e il meridione. Quota neve in calo fino a 300-350 metri su entroterra toscano, Umbria, entroterra laziale e Marche, localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Neve sopra i 700-800 metri su Abruzzo e meridione peninsulare, in calo dalla sera; 800 metri sulla Sardegna e 1000 metri sul nord della Sicilia.

Temperature in brusco calo e venti forti tra nord e nord-ovest con mari in cattive condizioni.

Questa invece è la previsione per domani, lunedi 10 gennaio:

Bello al nord, medio-alto Tirreno e Sardegna. Ancora instabile sul medio-basso Adriatico, il meridione e la Sicilia. Neve sui 250-300 metri tra Abruzzo e Molise, 500 metri sulla Puglia Garganica, 800-1000 metri su Calabria e Sicilia settentrionale. Clima freddo e ventoso su tutta l'Italia, in modo particolare al centro e al sud.