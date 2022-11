MALTEMPO: molte regioni apriranno l'ombrello a metà settimana!

Potrebbe iniziare finalmente un periodo più o meno lungo comandato dalle pertubazioni? E' presto per dirlo, ma le analisi in nostro possesso sono confortanti. Quella che arriverà tra martedi 15 e mercoledi 16 novembre potrebbe essere solo la prima di una lunga serie di perturbazioni e non la solita goccia nel mare, seguita dall'alta pressione.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Europa nella notte tra martedi 15 e mercoledi 16 novembre:

Correnti occidentali in grande spolvero dopo mesi...se non addirittura anni di assenza. La prima perturbazione sarà a ridosso dell'Italia, in procinto di attraversarla con la sue piogge da nord a sud.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di martedi 15 novembre:

Interessato soprattutto il nord-ovest con piogge deboli-moderate in pianura e rovesci sulla Liguria. La neve cadrà sopra i 1600-1800 metri sulle Alpi. In giornata rovesci anche sulla Corsica, la Sardegna occidentale e sull'alto-medio Tirreno. Altrove fenomeni scarsi o assenti, ma cielo non del tutto sereno.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di mercoledi 16 novembre:

Piogge e rovesci praticamente ovunque ad eccezione del nord-ovest, medio-basso Adriatico, Sardegna orientale, Calabria Ionica e Sicilia. Rovesci sul Tirreno e al centro, così come sulla Campania e la Calabria Tirrenica. Temperature in calo ovunque, ma senza esagerare e clima ventoso.

