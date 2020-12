MALTEMPO: martedi 29 e mercoledi 30 dicembre ROVESCI sul Tirreno e NEVE in Appennino

L'analisi sinottica prevista per le ore centrali di martedi 29 dicembre mostra la grande trottola perturbata e fredda che ingloberà con le sue spire praticamente tutto il nostro Continente:

Anche la nostra Penisola verrà interessata, con un ventaglio di correnti sud-occidentali piuttosto fredde che determineranno molta instabilità sui settori occidentali e nelle aree interne. Le regioni settentrionali saranno in parte protette dall'arco alpino occidentale e ad eccezione dell'estremo nord-est, non dovrebbero avere fenomeni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di martedi 29 dicembre:

Ecco le correnti da sud-ovest che ammasseranno nubi e piogge sul Tirreno e nelle aree interne. Si prevedono rovesci e anche qualche temporale grandinigeno specie sulla Toscana. Nelle aree interne sarà neve sopra gli 800-1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale, sopra i 1200-1300 metri su quello meridionale.

Interessata da rovesci anche la Sardegna occidentale e l'estremo nord-est, qui con neve sopra i 300-400 metri.

Sul resto del nord, lungo il versante adriatico, l'estremo sud e la Sardegna orientale non avremo fenomeni con anche delle schiarite.

Attenzione ai venti molto forti di Libeccio su tutti i mari di ponente e sulla Sardegna.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di mercoledi 30 dicembre:

Piogge e rovesci sul Tirreno e le Isole, con quota neve sopra gli 800 metri sull'Appennino settentrionale, 900-1000 metri sulla chiostra montuosa centro-meridionale. Rovesci anche sulla Sardegna e la Sicilia. Al nord nubi sparse con schiarite senza fenomeni e clima più freddo, così come lungo il versante adriatico, ma qui con temperature più miti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località