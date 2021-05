MALTEMPO: lunedi 24 maggio FORTE PEGGIORAMENTO al nord e su parte del centro!

Confermato da tutti i modelli il transito perturbato che metterà sotto torchio il nord e parte delle regioni centrali nella giornata di lunedi 24 maggio. La perturbazione responsabile del cambiamento è messa in bella mostra questa mattina dal modello americano nella sua analisi valida per le ore centrali della giornata in parola:

Il corpo nuvoloso si organizzerà nella giornata di domani (domenica) a sud della Penisola Iberica. Nel suo incedere verso nord-est investirà frontalmente le regioni settentrionali ed in parte la Toscana e la Sardegna nella giornata di lunedi 24 maggio.

Le piogge attese al nord sembrano abbastanza importanti. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per l'intera giornata di lunedi secondo il modello americano:

La cartina vale più di mille parole: piogge o rovesci intensi si dipartiranno dalla Liguria verso la Lombardia e il Triveneto, assumendo localmente carattere temporalesco. I rovesci interesseranno anche la Corsica e l'alta Toscana; qualche piovasco si spingerà anche in Sardegna e sulla restante Toscana, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà buono e caldo, specie al sud e sulla Sicilia. Qui sono attese temperature ben oltre i 30°

Al nord clima invece sarà fresco e ventoso, specie laddove agiranno le piogge più intense.

