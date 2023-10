MALTEMPO Live: NEVICA sulle ALPI, NUBIFRAGIO a Milano, Lago di Como ad un passo dall'esondazione

Nevica stamane in alta Valtellina da Madesimo, a Livigno, a Bormio 2000 sino a Santa Caterina Valfurva dai 1600m in su. Passo del Foscagno comunque transitabile, anche se con catene o pneumatici da neve. Il passaggio del fronte freddo notturno ha abbassato le temperature e favorito la prima vera nevicata della stagione, che dovrebbe comunque esaurirsi entro la tarda mattinata. Altre però ne arriveranno nei prossimi giorni.

Un violento nubifragio ha colpito Milano e l'hinterland nella notte, dopo che già nel tardo pomeriggio di ieri si erano verificate piogge intense. In serata e nella prima parte della notte la situazione sembrava essere sensibilmente migliorata ma l'arrivo di un nocciolo freddo in quota ha attivato un forte temporale, che in diverse zone della città si è trasformato in un nubifragio, con raffiche di vento che hanno toccato anche gli 80km orari.



Gli accumuli di pioggia, compresi tra 40 e 70mm, unitamente ai fenomeni abbondanti registratisi già ieri, hanno determinato l'esondazione del Seveso e del Lambro, con conseguenti allagamenti nei quartieri cittadini adiacenti.

Il Lago di Como si trova a soli 6cm dall'esondazione e la Protezione Civile è già intervenuta con i sacchi per evitare l'allagamento del centro storico . Al momento la situazione è comunque in fase di miglioramento.

Da giovedì altro pesante maltempo in arrivo su tutta la regione.