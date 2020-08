MALTEMPO: le precipitazioni di DOMENICA e LUNEDI

Ecco la spigolosa saccatura che interesserà il centro-nord della nostra Penisola nella notte tra domenica 30 e lunedi 31 agosto:

I fenomeni di conseguenza si muoveranno dalle regioni settentrionali verso il centro e parte del meridione entro la giornata di lunedi 31 agosto. Ciò determinerà la fine del caldo su tutta l'Italia entro la serata di lunedi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 30 agosto:

I temporali si sposteranno dalle regioni settentrionali verso il centro. Ancora fenomeni forti in prossimità della fascia prealpina centro-orientale e nelle zone interne dell'Italia centrale.

Restarenno ancora a secco le aree del medio Adriatico, il meridione e la Sicilia.

Temperature in sensibile calo al nord e al centro, ancora stazionarie al sud e sulle Sicilia con caldo fastidioso.

Queste invece sono le precipitazioni attese nella giornata di lunedi 31 agosto:

Ecco la schiera di temporali forti che interesseranno il centro Italia, in procinto di interessare anche il meridione. Al nord rovesci sparsi, ma non intensi e situazione in lento miglioramento.

Ultime vampate di caldo all'estremo sud in attenuazione, poi il calo termico sarà generalizzato.

