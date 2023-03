MALTEMPO? L'anticiclone proverà a rovinargli i piani per le Palme e la Pasqua

Un ghigno beffardo e diabolico quello dell'anticiclone, che appena si scorge la possibilità di intervenire a "difendere" la Penisola dalle azioni perturbate, non se lo fa dire due volte.

Le azioni perturbate però sono un'autentica manna, sono i buoni, mentre in questo momento l'anticiclone è visto come un "diavolo" che inibendo le precipitazioni, fa aggravare il problema della siccità, segnatamente al nord.

Non basterà certo la sfuriata tra domenica e martedì, che peraltro salterà come al solito il nord-ovest, per rimettere le cose a posto. Allora noi siamo andati a vedere se c'è qualche possibilità per il week-end delle Palme, il primo del mese di aprile.



Se le emissioni ufficiali dei modelli qualche speranza la danno, le medie degli scenari molto meno e l'indice di affidabilità pure.

Ecco comunque le ipotesi più ottimiste, siamo all'alba di sabato 1° aprile con un fronte freddo che si avvicina da ovest, sostenuto da correnti di Libeccio:

Qui abbiamo un altro esempio con la saccatura che evolve in depressione e dispensa piogge su gran parte del Paese, la mappa è prevista per domenica 2 aprile:

C'è anche il modello europeo che dispensa precipitazioni abbondanti al nord per sabato 1° aprile, proprio in seguito alla formazione di un minimo depressionario:

Capite bene però che davanti a medie degli scenari come quelle che seguono e dopo tutte le sconfitte che il maltempo ha subito sino ad oggi, diventa difficile avallare una previsione di maltempo ad una distanza temporale di 7 giorni, vedete bene qui sotto, correnti da nord-ovest, anticiclone invadente e niente pioggia.

E per la settimana di Pasqua dunque vincerà l'anticiclone? Quella è un'altra puntata di questa avvincente saga dal titolo "lotta alla siccità". Certamente ci sono scenari inquietanti, ma altri incoraggianti, ad esempio qualche emissione del modello americano crede in una distensione dell'anticiclone verso la Scandinavia e in un affondo perturbato di stampo quasi invernale da nord-est sull'Italia entro giovedì 6 aprile, ve lo mostriamo solo a titolo di curiosità:

Ma al momento l'opzione più facile prevede ancora per i giorni di Pasqua un'ingerenza dell'anticiclone tale da strizzare l'occhio ai turisti e molto meno agli agricoltori. Seguite però gli aggiornamenti.



COMMENTO

Il week-end delle Palme 1-2 aprile, potrebbe offrire una potenziale situazione di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, ma le emissioni leggono ancora l'azione di disturbo dell'anticiclone in questo progetto.