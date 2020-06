MALTEMPO: INTENSO PEGGIORAMENTO sull'Italia tra giovedi 4 e venerdi 5 giugno

La mappa sinottica estrapolata dal modello americano per la mezzanotte tra giovedi 4 e venerdi 5 giugno mostra un'intensa perturbazione che taglierà come una lama nel burro le regioni settentrionali italiane:

Il sistema frontale è collegato ad una vasta depressione fredda centrata tra la Scandinavia e il Mare del Nord. Si tratta di una depressione complessa con diversi minimi, uno dei quali ci riguarderà da vicino piazzandosi all'altezza del Mar Ligure.

Notate come le alte pressioni siano lontane dalla scena italiana...e così resteranno almeno fino alla metà di giugno.

Quali saranno gli effetti in termini precipitativi sulle nostre regioni? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 4 giugno secondo il modello americano.

Il settentrione sarà sotto rovesci e temporali anche forti, segnatamente su Alpi, Prealpi, alta pianura, Triveneto e Liguria. Non sono esclusi locali nubifragi o grandinate.

Piovaschi sparsi si attiveranno nell'arco della giornata su Sardegna, Toscana, Umbria e alto Lazio, ma con accumuli non consistenti. Altrove bel tempo e temperature in aumento al meridione.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni previste per venerdi 5 giugno, sempre dal modello americano:

Sul nord-ovest il tempo migliorerà dopo gli ultimi rovesci del mattino tra la Lombardia e la Liguria. Ancora maltempo al nord-est, specie tra Veneto orientale, Trentino e Friuli con temporali anche forti. Tempo instabile sul resto d'Italia con temporali anche forti tra la Campania, il nord della Calabria e la Puglia. Piovaschi sulla Sardegna accompagnati da forte vento di Maestrale.

Temperature in brusco calo su tutta la Penisola, venti ovunque in intensificazione e mari in condizioni non ottimali.

