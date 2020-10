Maltempo: intensa depressione nel Tirreno, arrivano nubifragi al sud

Mentre piove su buona parte del nord-est, in Lombardia e in , inizia a prendere vita un'intensa depressione nel cuore del Mediterraneo e precisamente nel Tirreno. La depressione è alimentata dall'aria fredda che dal nord Atlantico scivola verso la Francia e a seguire si getta nei nostri mari, entrando in contrasto con le temperature marine ancora relativamente alte. Nel frattempo le temperature sono scese nettamente e hanno favorito il ritorno della neve attorno ai 1000 metri sulle Alpi orientali.

FORTE MALTEMPO VERSO IL SUD | Le correnti fredde hanno attraversato il Mediterraneo occidentale e stanno raggiungendo in questi minuti le coste nordafricane tra Algeria e Tunisia. La discesa di aria fredda fin sul nord Africa sta innescando, proprio in questi minuti, la risalita di masse d'aria più calde e umide verso la nostra penisola, in direzione del sud. È proprio questo il processo che porterà alla formazione, nelle prossime ore, di una depressione piuttosto incisiva sulle nostre regioni meridionali.



Dallo scatto satellitare si possono scorgere i primi forti temporali nel canale di Sicilia, segno della risalita di aria umida e instabile dal nord Africa. Questi temporali investiranno la Sicilia nelle prossime ore con fenomeni localmente intensi specie tra la notte e domani mattina. Nel frattempo piogge e temporali si svilupperanno su Campania meridionale, Calabria, Basilicata e Puglia dove potrebbe piovere per quasi tutta la giornata di lunedì 12 ottobre.

I fenomeni più intensi riguarderanno la Sicilia, la Calabria tirrenica e la Puglia meridionale: non escludiamo temporali a tratti intensi con accumuli di pioggia superiori ai 70-100 mm.



Il maltempo non risparmierà nemmeno Sardegna, Molise, Abruzzo e Marche dove ci aspettiamo ancora piogge e locali temporali nel corso di lunedì. Un miglioramento è atteso, invece, su tutto il nord e Toscana.