MALTEMPO: inizio settimana TURBOLENTO al nord e su parte del centro

Tutto confermato...anzi, forse la perturbazione risulta un po' rallentata rispetto alle elaborazioni degli ultimi giorni. Ciò dovrebbe consentire una maggiore persistenza dei fenomeni al nord ed un minore interessamento del centro; il sud e la Sicilia saranno in gran parte fuori da questo peggioramento ed avranno fenomeni solo episodici.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, lunedi 10 maggio, in Italia, secondo il modello europeo:

Rispetto alle analisi di ieri è presente una lieve reticenza dei fenomeni ad avanzare verso levante. Tuttavia, nell'arco della giornata, verranno interessate con rovesci anche forti la Val d'Aosta e gran parte del Piemonte, specie la parte centro-occidentale.

L'ovest della Lombardia e la Liguria occidentale verranno interessate solo in serata, anche se sarà possibile (sia in Liguria che in Lombardia) avere qualche piovasco a precedere il fronte già nel pomeriggio.

Sul resto del nord non pioverà, mentre al centro e al sud, fatta eccezione per un po' di nubi sulla Sardegna e sul Tirreno, il tempo sarà bello e caldo.

Il grosso del maltempo viene pienamente confermato nella giornata di martedi 11 maggio, segnatamente al nord, parte della Sardegna e il medio-alto Tirreno. Ecco la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 11 maggio, sempre secondo il modello europeo:

Ribadiamo il rischio di piogge abbondanti e temporali anche forti su Val d'Aosta, Alto Piemonte, Lombardia e Liguria, in tendenza poi all'alta Toscana e al Triveneto verso sera.

Rovesci si faranno strada sulla Sardegna ed in misura minore tra Umbria e Lazio, fino a raggiungere la Campania in serata. Resterà asciutto il tempo lungo il versante adriatico e al meridione (ad eccezione appunto della Campania).

Attenzione ai venti forti meridionali sui bacini di ponente ed ai mari in cattive condizioni. Temperature in calo al nord e al centro, specie dove agiranno le piogge più intense.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località