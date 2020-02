MALTEMPO: inizio settimana prossima in compagnia di una PERTURBAZIONE piuttosto intensa

Manca ancora tempo, di conseguenza la prudenza non è mai troppa. Tuttavia anche oggi le mappe a nostra disposizione confermano il primo passaggio frontale di un certo interesse per tutta l'Italia dopo oltre due mesi di quasi completa stagnazione.

Diciamo subito che la situazione a scala emisferica non mostrerà ancora segni evidenti di cambiamento; tuttavia un sistema frontale dovrebbe riuscire a passare in maniera incisiva sull'Italia senza limitarsi alla solita scodata.

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Italia nella notte tra lunedi 2 e martedi 3 marzo secondo il MODELLO AMERICANO

Ecco la saccatura con annesso minimo barico che dovrebbe ospitare il sistema frontale di cui sopra. Questa situazione sarà garanzia di pioggia su gran parte del nord e del centro, in spostamento nelle ore successive anche al meridione.

Se la mappa in questione trovasse maggiori riscontri, quasi tutte le regioni avrebbero la loro razione di pioggia. La neve si farebbe vedere solo sui rilievi alpini e sull'Appennino centro- settentrionale a quote da valutare, comunque non eccessivamente basse.

Il MODELLO EUROPEO per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra lunedi 2 e martedi 3 marzo, mostra grossomodo la stessa situazione:

La depressione si posizionerebbe tra la Corsica e il Mar Ligure assicurando un po' di neve al settore di nord-ovest anche a quote collinari. Sulle altre regioni sarebbe pioggia, prima al nord, poi anche al centro-sud, con la neve che si limiterebbe ai rilievi alpini ed appenninici.

Come anticipato, urgono ancora molte conferme su questo eventuale passaggio perturbato in Italia. Continuate quindi a seguirci...

