MALTEMPO in settimana: su alcune regioni non si scherza!

Il caldo africano tornerà in Italia, su questo ormai non ci sono più dubbi, ma prima del suo arrivo noteremo una grande tenacia dell'instabilità soprattutto sul nord Italia.

Almeno fino a giovedì l'anticiclone situato nel Mediterraneo non sarà per nulla solido e coriaceo, tutt'altro! Le correnti fresche in alta quota, provenienti dall'Atlantico, continueranno a soffiare indisturbate su tutto il nord, mostrando anche qualche breve oscillazione su centro e sud Italia in settimana. Questo significa che avremo sia temperature in linea col periodo, senza eccessi di caldo, sia tempo instabile su diverse regioni.

Sarà il nord il bersaglio di rovesci, temporali e locali grandinate. Sia quest'oggi, sia martedì, sia mercoledì, sia giovedì: almeno quattro giorni di instabilità, più frequente nelle ore pomeridiane e serali ma a sprazzi anche in piena notte. Le celle temporalesche coinvolgeranno in modo più diretto il Nordest, specie Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia orientale: proprio su questi settori ci aspettiamo gli accumuli di pioggia più sostanziosi.

Le giornate più instabili e perturbate saranno quelle di martedì e giovedì, quando alcuni temporali potranno svilupparsi anche sulla fascia adriatica fino alla Puglia settentrionale.

Analizzando la mappa degli accumuli di pioggia totali previsti fino a giovedì 6 Luglio, si evince un'evidentissima concentrazione di piogge sul Nordest. Gli accumuli totali potrebbero superare gli 80-90 mm su Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli. La differenza col versante tirrenico, il sud e le isole maggiori è decisamente importante: su questi settori i fenomeni saranno quasi del tutto inesistenti.