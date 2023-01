MALTEMPO in settimana per l'ennesima depressione, poi ancora piÃ¹ freddo nel week-end?

Ricordate l'aria fredda di origine polare arrivata la scorsa settimana nel Mediterraneo? Non è ancora andata via, anzi ha deciso di piantare le radici nel "mare nostrum" grazie ad una particolare configurazione barica che spesso e volentieri riesce a realizzarsi durante i mesi invernali. Ci riferiamo al "cut-off", ovvero all'isolamento della massa d'aria fredda in una determinata area grazie all'azione dei vari anticicloni che la circondano tutt'attorno.

Ecco che l'aria fredda si ritrova letteralmente ingabbiata e riesce a persistere per giorni e giorni sulle stesse aree, producendo effetti tavolta vistosi, talvolta meno, ma comunque condizioni di generale instabilità. Sia chiaro, l'aria arrivata non era particolarmente gelida, per cui siamo lontani da altre simili situazioni bariche avvenute in passato e che hanno causato giorni e giorni di nevicate in pianura.

Questa massa fredda continua a sorvolare l'Italia e contribuirà ad altro maltempo nelle prossime 48 ore, seppur solo su una metà della nostra penisola. Saranno centro e sud Italia a fare i conti con la nuova depressione in via di sviluppo nel basso Tirreno, la quale dispenserà piogge e rovesci, oltre che neve in Appennino. Gli approfondimenti, giorno per giorno, sono disponibili nel video:

Cosa succederà dopo quest'ennesima depressione? Il maltempo legato a questo ciclone si esaurirà quasi del tutto venerdì, mentre ciò che cadrà al suolo nel corso del week-end sarà ad opera di nuove infiltrazioni fredde provenienti dai Balcani. Queste correnti fredde andranno a rinvigorire il "cut-off" e a determinare altre note instabili principalmente sul lato adriatico e al sud. In quest'occasione avremo dei fiocchi di neve fino a quote collinari (come già anticipato in questo articolo).

Le temperature scenderanno nuovamente tra sabato e domenica, ma in maniera più netta sul versante adriatico, quello più esposto alle correnti da nord-est. Al nord e sul medio-alto Tirreno accadrà ben poco: solo di notte e all'alba farà molto freddo, poi in pieno giorno il Sole farà percepire temperature più gradevoli.