Maltempo in Puglia: tornado si abbatte su Galatina, paura e danni alla zona industriale

La perturbazione giunta ieri sull'Italia meridionale ha continuato nella notte a interessare la Puglia, nella fattispecie il Salento, dove si sono abbattuti piogge e forti temporali.

Danni a Galatina, in provincia di Lecce, dove in tarda nottata si è verificato molto probabilmente una tromba d'aria (o tornado).



Lo si evince dalle immagini diffuse sui social network che mostrano danni ingenti in un'area piuttosto circoscritta, nella zona industriale di Galatina. Danni compatibili proprio col passaggio di un piccolo tornado.



La forza del vento ha scoperchiato capannoni, abbattuto intere pareti e divelto lamiere e serbatoi di un`azienda del posto, spargendo i detriti nei campi circostanti ed anche sulla strada provinciale che conduce a Lecce. Abbattuti anche alberi e cartelli stradali. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, anche perché il fenomeno è avvenuto di notte, poco prima delle 5.



"Sono stati quindici secondi di paura. Era buio e si sentiva solo un enorme frastuono” -racconta a Galatina.it un operaio che era già al lavoro nella in una zincheria. Lo spettacolo di devastazione che si è presentato alle prime luci dell`alba a chi ha raggiunto la zona ha fatto subito capire che i danni erano stati rilevanti. Una parte del magazzino di Giurgola è crollata. I serbatoi sono sparsi nel raggio di oltre 100 metri".