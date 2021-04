Maltempo in Puglia: forti grandinate in atto fra Tarantino e Leccese

Non si attenua la fase instabile e fresca sull'Italia. In queste ore osserviamo rovesci e temporali sparsi sulle regioni centro-meridionali, complice la persistenza di una circolazione depressionaria colma d'aria fredda in quota.

L'instabilità ha dato origine a forti grandinate stamane in Puglia, in particolare fra le province di Taranto e Lecce. In diverse località la grandine ha imbiancato strade e campi, causando purtroppo danni alle coltivazioni. Per fortuna si tratta di chicchi di piccole dimensioni ma è l'intensità dei fenomeni a creare problemi.

Le immagini arrivano da Avetrana e da Taurisano.