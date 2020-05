Maltempo in Lombardia: alberi caduti e lavoro per i vigili del fuoco nel varesotto

L'intensa perturbazione atlantica giunta nella tarda serata/nottata ha portato forti piogge fra Piemonte e Lombardia con diversi disagi.

In Lombardia criticità sono state registrate soprattutto nella provincia di Varese, dove ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco.



Il vento ha fatto cadere degli alberi in più punti della provincia, dalla zona di Gallarate e Busto Arsizio a quella di Varese e alle valli sopra Luino, in particolare nel Nord.



Nella serata di ieri i vigili del fuoco e Soccorso Alpino sono stati impegnati anche in due distinti interventi di ricerca persone: sul Monte Lema, sopra Dumenza, sono stati tratti in salvo due escursionisti rimasti isolati in zona impervia, mentre una ricerca di presunte persone in difficoltà a Cuasso al Monte non ha avuto riscontro.