Maltempo in arrivo tra domenica e lunedì, le regioni colpite.

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Si sta verificando in queste ore un lento declino del campo anticiclonico che si accompagna al passaggio di una debole perturbazione. Nubi a tratti compatte ricoprono le regioni del nord Italia, con qualche debole precipitazione sulla Liguria. Nelle prossime ore si verificherà un aumento della nuvolosità anche lungo i versanti adriatici, con delle piogge previste nella giornata di domani, sabato 12 febbraio. Qui sotto la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per la giornata di domani. Si tratterà per lo più di accumuli irrisori, non più di pochi mm:

FINALMENTE LA PIOGGIA PER IL NORD. ECCO QUANDO. L'arrivo di una più intensa perturbazione spezzerà la monotonia di un periodo caratterizzato da una lunga stasi atmosferica. Per molte settimane consecutive il nostro territorio ha visto mancare precipitazioni apprezzabili, a soffrire maggiormente di questa situazione sono state le regioni settentrionali. Qui l'emergenza siccità si fa giorno dopo giorno più grave, corsi d'acqua ed invasi idrici sono ai minimi.



Sul finire della settimana un corpo nuvoloso più intenso ed organizzato verrà sostenuto dallo sviluppo di una saccatura con asse sull'Europa centro-occidentale. La nascita di questa nuova figura barica viene confermato dai modelli nella giornata di domenica 13 febbraio, quando ci aspettiamo un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni del nord. Saccatura con relative anomalie di geopotenziale alla quota di 500hPa, analisi del modello americano riferita alle ore serali di domenica: