Maltempo in arrivo, Protezione Civile: allerta gialla in 11 regioni, arancione in una

La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per l'ondata di maltempo in arrivo sull'Italia che interesserà fra stasera e la giornata di domani gran parte delle regioni centro-settentrionali.

Un'allerta di livello arancione è stata emessa per la Lombardia, mentre un'allerta gialla riguarda ben 11 regioni. Vediamo tutti i dettagli.

Maltempo: allerta arancione in Lombardia

Piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta gialla in 11 regioni. Avviso meteo del 21 settembre 2023

Un sistema frontale in avvicinamento sulle Alpi interesserà, già dalla serata odierna, il nostro Settentrione con piogge, più frequenti sui settori alpini e prealpini. L`ulteriore formazione di un minimo barico sul Mar Ligure sarà responsabile delle successive manifestazioni temporalesche sulle regioni centrali.

L`avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, giovedì 21 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Liguria, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 22 settembre, a Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, dalla mattinata, a Toscana, Lazio, Umbria e settori centro-occidentali di Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, allerta arancione sui settori centro-settentrionali della Lombardia e allerta gialla in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo.