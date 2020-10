MALTEMPO in arrivo: focus NORD-OVEST

L'autunno alzerà la voce nelle prossime ore, muovendo le fila di un'intensa perturbazione che porterà molta pioggia soprattutto al nord e sul Tirreno. Venerdì sarà la giornata più critica per il settore di nord-ovest, in quanto le cumulate piovose potrebbero superare i 100mm nell'arco delle 24 ore...anche se non ovunque.

A tal proposito vi mostriamo la sommatoria delle piogge attese al nord-ovest nell'intera giornata di venerdi 2 ottobre secondo il MODELLO EUROPEO:

MASSIMA ATTENZIONE tra la bassa Val d'Aosta, l'alto Piemonte e l'Appennino Ligure centro-orientale. In queste aree sono attese cumulate comprese tra 100 e 150mm nell'arco delle 24 ore.

ATTENZIONE anche al comparto delle Alpi Marittime, con picchi di precipitazioni attorno a 100-120mm.

Anche l'alta Lombardia (specie la zona dei Laghi) potrebbe accumulare 100mm nell'arco della giornata. Più attenuate le piogge sulle pianure, specie tra Astigiano, Alessandrino e Cuneese, che resteranno in parziale ombra pluviometrica. Attorno a 40-60mm le piogge sulla pianura lombarda.

