MALTEMPO: il DILUVIO di martedi 9 al CENTRO e mercoledi 10 al SUD

La confluenza tra correnti molto miti di matrice africana e aria fredda proveniente dall'est europeo stanno determinando condizioni di maltempo su alcune aree delle regioni centrali.

Questa situazione si manterrà inalterara anche domani, martedi 9 marzo, mentre mercoledi 10 il maltempo si sposterà al meridione, liberando progressivamente il centro dalla morsa dei fenomeni.

La prima mappa mostra le piogge attese in Italia tra le 7 e le 13 di martedi 9 marzo:

Notate il grappolo di rovesci o temporali anche intensi che interesserà segnatamente il Lazio, il sud delle Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Avremo anche nevicate sull'Appennino centrale sopra gli 800-900 metri. Rovesci intermittenti sono attesi anche sulla Sardegna specie nei settori interni.

Le piogge interesseranno anche il Molise e la Campania, mentre il resto del meridione sarà ancora in attesa senza avere fenomeni di rilievo. Da segnalare anche qualche piovasco di breve durata nel pomeriggio sui rilievi del settentrione.

Queste invece sono le piogge previste in Italia tra le 00 e le 7 di mercoledi 10 marzo:

Interessate le regioni meridionali, in modo particolare la Campania, il nord della Calabria, il Molise, la Puglia e il nord della Sicilia. Avremo anche nevicate sul rispettivo Appennino sopra gli 800-1000 metri.

Qualche piovasco residuo sarà ancora probabile sulla Sardegna e in Abruzzo, per il resto tempo buono e con temperature in aumento.

