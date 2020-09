MALTEMPO: i TEMPORALI previsti per martedi 22 e mercoledi 23 settembre

La goccia fredda che sta interessando la nostra Penisola, segnatemente il nord e il centro, farà da esca per un sistema frontale più organizzato che dovrebbe interessare l'Italia tra mercoledi 23 e giovedi 24 settembre.

Oltre all'arrivo di fenomeni maggiormente organizzati, avremo anche un notevole rinforzo della ventilazione ed un calo sensibile delle temperature.

Occupiamoci però dei fenomeni attesi in Italia per domani, martedi 22 settembre. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola secondo il modello europeo:

Notate come molte aree del nord e del centro saranno sotto temporali o rovesci. Ribadiamo che non si tratterà di temporali organizzati in vere e proprie perturbazioni; di conseguenza risulta molto difficile inquadrare l'esatta localizzazione degli stessi su una mappa.

Il meridione, le Isole e il versante adriatico saranno meno interessate dagli eventi atmosferici ed avranno maggiori possibilità di vedere il sole.

La giornata di mercoledi 23 settembre sarà in sostanza simile:

Ancora rischio di rovesci o temporali che interesseranno soprattutto la Liguria, l'alto-medio Tirreno, la Sardegna settentrionale e l'arco alpino centro-orientale. Si tutte le altre regioni avremo nubi sparse, ma precipitazioni più sporadiche ed isolate. Temperature in calo quasi ovunque.

