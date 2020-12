MALTEMPO: giovedÃ¬ il peggio sarÃ  davvero passato?

Ancora 36-48 ore di maltempo, poi si potrà vedere qualche spiraglio in questo tormentato inizio di dicembre.

La perturbazione attesa sui settori di ponente da questa sera, metterà radici sulla nostra Penisola, rallentata dalla formazione di un minimo barico in marcia dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia.

Sono attese quindi ulteriori piogge che aggraveranno i dissesti già presenti su diverse aree del centro-nord; inoltre tornerà la neve a quote anche basse sulle regioni settentrionali.

Questa lenta perturbazione leverà gradualmente le tende dall'Italia nella giornata di giovedi 10 dicembre; di conseguenza il tempo tenderà a migliorare ad iniziare dai settori di ponente con piogge via via più sporadiche.

Si tratterà di un miglioramento definitivo? Per il momento possiamo confermare che l'Italia passerà da condizioni di tempo instabile/perturbato ad uno scenario variabile; in pratica un gradino in meno rispetto al tempo che ci aspetterà nelle prossime 48 ore.

Fino al week-end tuttavia non avremo alte pressioni sull'Italia. Ecco infatti la situazione prevista per venerdi 11 dicembre:

L'alta pressione atlantica inizierà un po' a distorcere le correnti, ma le perturbazioni saranno ancora dirette verso di noi. Il loro movimento sarà da nord-ovest verso sud-est; ciò dovrebbe consentire ai corpi nuvolosi di transitare velocemente, imponendo un regime variabile e non più perturbato.

Il contesto termico sarà relativamente mite, un po' freddo solo su alcuni settori dell'Italia settentrionale.

