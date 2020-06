MALTEMPO: forti temporali nella notte, le immagini e l'evoluzione per le prossime ore

La situazione di forte instabilità atmosferica che ci accompagna ormai da alcuni giorni, sembra aver raggiunto un momento di culmine proprio in queste ore; moltissimi temporali si sono sviluppati nel corso della notte sul Mar Ligure e sull'alto Tirreno, coinvolgendo marginalmente i settori costieri della Liguria e della Toscana. Si tratta delle conseguenze portate dalla presenza di una "goccia" d'aria fresca che in queste ore si colloca proprio sui bacini settentrionali italiani, favorendo lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme associata a temporali. E' stata una nottata scandita dal rombo del tuono su diverse località della Versilia e delle riviere liguri.

La circolazione dei venti a media ed alta quota presente all'interno della goccia d'aria fredda, ha favorito lo sviluppo di questi temporali ed il loro successivo mantenimento anche per diverse decine di minuti. Questi sistemi temporaleschi hanno avuto difficoltà a raggiungere le fasce costiere, sono stati perfettamente osservabili da distanza ravvicinata nell'immediato entroterra. Città come Genova, Livorno e Pisa, hanno visto soltanto pochi millimetri di pioggia.

Queste fotografie sono state scattate poche ore fa dall'entroterra della Liguria, mostrano lo sviluppo di forti temporali lungo la linea di costa. Le immagini sono rese particolarmente suggestive dal fatto che i cumulonembi si trovavano in un contesto pulito, mancavano cioè le nubi accessorie che in situazioni depressionarie sono in grado di occultare completamente la visione del cumulonembo. In questi scatti la nube temporalesca appare completamente isolata e circoscritta. Tutto attorno il cielo appare sereno, le nubi illuminate dalla luce lunare.



Un panorama suggestivo che è stato osservabile su ampi tratti di costa delle regioni Liguria e Toscana. Queste immagini arrivano dall'entroterra della Liguria.



Cosa succederà nelle prossime ore?



L'instabilità non è ancora finita qui; con l'arrivo della tarda mattinata e delle ore pomeridiane, la convezione si sposterà dal mare alla terraferma, il cielo sereno che nella notte ha dominato la scena lungo la fascia montuosa appenninica, verrà sostituito dalle nubi, mentre delle illusorie schiarite faranno capolino per qualche ora lungo le coste del medio ed alto Tirreno e sulla Valpadana, seguite a ruota da una probabile "ripresa" temporalesca nelle ore pomeridiane. Una stima delle precipitazioni previste nel pomeriggio odierno:

Per avere un miglioramento più deciso delle condizioni atmosferiche, occorrerà aspettare domani, giovedì 11 giugno.