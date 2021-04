Maltempo: forti temporali e grandinate in Veneto, colpita l'Alta Marca Trevigiana

Un vasto sistema temporalesco ha colpito il Veneto nel pomeriggio di oggi, interessando prima i settori montuosi e pedemontani e poi estendendosi anche a parte delle pianure venete.



Particolarmente colpita l'area fra trevigiano, vicentino e padovano. Forti grandinate si sono verificate nell`Alta Marca Trevigiana, con non pochi disagi. Diversi comuni del coneglianese sono stati imbiancati dalla grande quantità di grandine caduta: San Vendemiano, Orsago fino a scendere in zona Susegana (Ponte della Priula) e Nervesa della Battaglia.



Da quantificare eventuali danni anche all'agricoltura locale. Il fenomeno si è esaurito in serata.