MALTEMPO: fine settimana in compagnia di PIOGGE INTENSE su alcune regioni

Una depressione ad ampio respiro con centro sullo Stretto di Sicilia, spara correnti umide tra est e sud-est che colpiscono tutta l'Italia. A farne le spese sono soprattutto i versanti sopravvento a tale flusso, vale a dire il Piemonte occidentale, la Sardegna orientale e il settore ionico. Saranno queste le regioni a subire maggiormente l'onta del maltempo durante il fine settimana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazoni attese in Italia fino alle ore 8 di domani mattina, domenica 21 maggio:

Come vedete, non tutte le regioni avranno maltempo. Per fortuna sulle zone alluvionate non si prevedono piogge significative. Piogge e rovesci forti saranno invece presenti sul Piemonte occidentale, la Sardegna orientale, la Calabria Ionica e la Sicilia orientale. Rovesci anche sul restante meridione, ma meno intensi rispetto alle aree estreme.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, domenica 21 maggio:

La depressione inizierà a mollare la presa ma sarà ancora in grado di elargire rovesci sulle medesime aree (Piemonte, Sardegna ed estremo sud) e piovaschi sparsi nel pomeriggio nelle zone interne e montuose del centro. Temperature in aumento.

