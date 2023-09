MALTEMPO: ecco le tre aree a maggior rischio di fenomeni IMPORTANTI nei prossimi giorni

L'alta pressione non molla del tutto la presa ma consente il passaggio di alcuni impulsi instabili, segnatamente al nord e sull'alta Toscana.

Ecco allora i tre momenti topici della fase instabile, che si limiterà ad alcuni temporali su aree circoscritte ma non per questo trascurabili.

Vediamole allora.

Si parte con il possibile temporale multicellulare previsto dal modello tedesco ICON per la prossima notte sul catino padano, che potrebbe coinvolgere anche Milano, dove si prevedono accumuli anche sino a 30mm:

Passiamo all'alba di sabato 16, dove il nucleo temporalesco in risalita dal Mar Ligure potrebbe colpire tra Genovesato e Spezzino, un'area non meglio precisata, arrivando poi a coinvolgere anche la Versilia, Viareggino, Pisano e Livornese in Toscana, con accumuli localmente superiori ai 70mm:

Attenzione poi al passaggio previsto per lunedì 18, che vede l'anticiclone tentare di opporsi all'ingresso della coda di un fronte freddo che dovrebbe comunque riuscire a portare fenomeni ancora una volta sulla costa ligure, sull'arco alpino e sul nord della Lombardia, vediamo il dettaglio centrato per le ore 12:

Il passaggio di lunedì 18 peraltro rimane molto incerto. Il flusso perturbato atlantico corre sul filo dell'alta pressione, facendo la barba alle Alpi, basta un lieve abbassamento o un lieve innalzamento per vanificare completamente l'attendibilità di una previsione, come vediamo da questa mappa: