MALTEMPO: ecco la PERTURBAZIONE piÃ¹ INTENSA della settimana prossima

Sembra non esserci spazio per l'alta pressione in questo mese di dicembre. A parte un breve intervallo posizionato tra domenica 13 e lunedi 14 dicembre, non si prevedono figure stabilizzanti in grado di monopolizzare il tempo di casa nostra come spesso è successo negli ultimi anni.

Anche la prossima settimana verremo quindi interessati da perturbazioni e piogge, anche se il contesto termico sarà più mite rispetto a questa settimana. In altre parole, la neve cadrà solo sulle Alpi, non più in Appennino.

Fatta questa doverosa premessa, analizziamo la situazione sinottica attesa in Italia per giovedi 17 dicembre:

Ecco la perturbazione che, secondo il modello americano di questa mattina, sarà la più intensa della settimana prossima.

Per dare un'idea del carico di pioggia che apporterà in Italia, vi mostriamo una seconda cartina che ricalca la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nella giornata in parola:

Piogge molto intense saranno possibili al nord, segnatamente sulla Liguria. Piogge anche sulla Toscana, l'Umbria occidentale, il Lazio e la Sardegna. La neve cadrà abbondante sulle Alpi sopra i 1500 metri e sull'Appennino settentrionale solo oltre i 2000 metri.

Il resto dì'Italia sarà ancora in attesa, ma verrà preso dai fenomeni nella giornata successiva ad iniziare dai settori di ponente.

