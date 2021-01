MALTEMPO: ecco dove potrebbe NEVICARE in Italia fino a SABATO 9 GENNAIO

La rivincita del NORD. Dopo aver patito innumerevoli inverni asciutti ed anomali, quest'anno le regioni settentrionali tentano di riscattarsi con una stagione nevosa sopra le righe.

Le regioni di nord-ovest sono le più colpite, con i bianchi fiocchi che sono scesi a volte anche in pianura. Sopra i 500-700 metri la copertura nevosa risulta quasi uniforme e si estende fino all'Appennino settentrionale (dove la quota ovviamente è più alta). Poi c'è l'Appennino Ligure che non veniva imbiancato in questa maniera da molti anni.

Dove potrebbe nevicate fino a sabato prossimo? Le aree saranno praticamente le stesse, ovvero le regioni settentrionali e parte del centro, mentre non è previsto l'arrivo della neve a bassa quota sull'Appennino centro-meridionale.

Questa mappa estrapolata dal modello americano che vi consigliamo di ingrandire, mostra le aree maggiormente bersagliate dalle nevicate nei prossimi 5 giorni:

Neve ancora probabile al nord-ovest in media sopra i 500-600 metri, ma con qualche intrusione piu in basso specie sulla Pianura Piemontese. Neve ovviamente lungo tutta la chiostra alpina e prealpina centro-orientale sopra i 600-800 metri.

Altra neve in arrivo per l'Appennino Ligure in media sopra i 600-800 metri e sull'Appennino Tosco-Emiliano sopra gli 800 metri. Un po' di neve anche per l'Appennino centrale, ma solo oltre gli 800-1000 metri; altrove non prevediamo nevicate per i prossimi 5 giorni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località