Maltempo e venti forti al centro-sud: diffusa allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo per il peggioramento atmosferico che porterà oggi piogge, temporali e venti forti sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo Sicilia e Calabria.

Ecco il comunicato:

Un impulso perturbato proveniente dall`Europa Centro-Settentrionale porterà condizioni di tempo instabile sulle regioni del sud, in particolare Sicilia e Calabria, con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un`intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali.

L`avviso prevede dal primo pomeriggio di mercoledì 13 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia e sulla Calabria. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sui settori meridionali della Calabria. Allerta gialla sull`intero territorio della Sicilia, sui settori centrali della Calabria e su settori adriatici dell`Abruzzo.