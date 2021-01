MALTEMPO: dove potrebbe piovere o nevicare sull'Italia fino a domenica 17 gennaio?

Ecco il momento più freddo del prossimo week-end: la mattinata di domenica 17 gennaio. Quelle che vedete sono le temperature previste a 1500 metri di altezza:

Notate l'isoterma -8° alla medesima quota che accarezzerà il medio-basso Adriatico e il meridione. Il resto d'Italia si barcamenerà tra una -3° sulle due Isole Maggiori e una -6° sulla verticale del centro Italia. Si tratterà quindi di un'ondata fredda di discreta intensità anche se non sembra essere accompagnata da nevicate consistenti.

La seconda mappa è la sommatoria in millimetri delle piogge attese in Italia tra oggi (mercoledi) e domenica. Vi ricordiamo che il millimetraggio è puramente indicativo e non deve essere preso come oro colato:

Dal punto di vista della NEVE, tra venerdi 15 e domenica 17 gennaio sono attese spruzzate di neve a quote molto basse (200-300 metri), localmente fin sulle coste su Abruzzo, Molise e Puglia, ma si tratterà di poca cosa. Neve un po' più consistente sopra i 600-800 metri sulla Calabria e il nord della Sicilia, 700 metri nelle aree interne della Sardegna.

PIOGGE fino a 30-35mm a quote inferiori sulla Calabria, 25mm sulla Sicilia orientale e 15mm sulla Sardegna. Dove vedete il colore bianco sulla mappa il tempo sarà invece asciutto.