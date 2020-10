MALTEMPO: dove pioverà di più nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano?

Escludendo la pausa di bel tempo che interverrà tra giovedi 8 e sabato 10 ottobre, l'instabilità dovrebbe dominare la scena italica quantomeno fino alla metà del mese.

In occasione dei passaggi frontali, il tempo potrebbe divenire addirittura perturbato con fenomeni talora intensi stante il contrasto tra l'aria fresca nord atlantica e la superficie del mare ancora surriscaldata.

Di seguito, la mappa estrapolata dal modello americano che mostra la quantità di pioggia in millimetri attesa in Italia nell'arco dei prossimi 10 giorni. Vi ricordiamo che la stima millimetrica sulla cartina ha valore puramente indicativo e non deve essere presa come oro colato.

Secondo il modello di oltre oceano, la zona che riceverà i maggiori apporti di pioggia sarà il basso Tirreno, in modo particolare la Campania, la Calabria Tirrenica e il Messinese in Sicilia.

Piogge di un certo peso, fino a 70mm, sono attese al nord, specie tra la Lombardia, il basso Piemonte e la Liguria.

Precipitazioni piuttosto intense, nell'ordine dei 40-60mm, sono altresì attese lungo il litorale adriatico e sulla Puglia. Le altre regioni riceveranno apporti precipitativi minori, ma comunque compresi indicativamente tra i 30 e i 40mm.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

